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Морпіхи знищили російську гаубицю "Мста", міномет та низку окупантів

Ілюстративне фото: морпіхи знищили російську гаубицю "Мста", міномет та низку окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Морські піхотинці за минулу добу знищили ворожу причіпну гаубицю "Мста-Б", міномет, а також 8 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ знищили 3 загарбників за минулу добу.

До того ж, артилерійські військові частини та підрозділи наносили вогневе ураження по окупантах, в результаті чогобуло знищено причіпну гаубицю "Мста-Б", міномет, вантажівку та 5 російських солдатів. Остаточні втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося раніше, українські десантники загнали росіян в пастку за допомогою самохідної установки "Краб", а потім знищили їх.

До того ж, українські захисники виявили позиції загарбників у Донецькій області та завдали по них удар.

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