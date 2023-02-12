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Морпіхи знищили російський "Гіацинт", БРТ та майже два десятки окупантів

Фото: морпіхи знищили російський "Гіацинт", БРТ та майже два десятки окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Морські піхотинці за минулу добу, 11 лютого, знищили російську причіпну гармату "Гіацинт-Б", бронетранспортер та групу загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Так, вчора піхотинці знищили 14 росіян.

До того ж, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти наносили вогневе ураження по окупантах, внаслідок чого було знищено БТР, причіпну гармату "Гіацинт-Б" та 5 російських військових.

При цьому остаточні втрати противника уточнюються.

РБК-Україна повідомляло, що, за даними британської розвідки, за останні два тижні РФ зазнала найбільшої кількості втрат від початку повномасштабної війни проти України.

Окрім того, вчора ввечері росіяни знову атакували критичну інфраструктуру України дронами. Нашим бійцям вдалося знищити чотири "Шахеди" та "Орлан-10".

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Війна Росії проти УкраїниВСУ