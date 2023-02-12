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Морпехи уничтожили российский "Гиацинт", БРТ и почти два десятка оккупантов

Фото: морпехи уничтожили российский "Гиацинт", БРТ и почти два десятка оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Морские пехотинцы за прошедшие сутки, 11 февраля, уничтожили российскую прицепную пушку "Гиацинт-Б", бронетранспортер и группу захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Так, вчера пехотинцы уничтожили 14 россиян.

К тому же, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты наносили огненное поражение по оккупантам, в результате чего были уничтожены БТР, прицепная пушка "Гиацинт-Б" и 5 российских военных.

При этом окончательные потери противника уточняются.

РБК-Украина сообщало, что, по данным британской разведки, за последние две недели РФ понесла наибольшее количество потерь с начала полномасштабной войны против Украины.

Кроме того, вчера вечером россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Украины дронами. Нашим бойцам удалось уничтожить четыре "Шахеда" и "Орлан-10".

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