Морпехи уничтожили российский "Гиацинт", БРТ и почти два десятка оккупантов

Так, вчера пехотинцы уничтожили 14 россиян.

К тому же, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты наносили огненное поражение по оккупантам, в результате чего были уничтожены БТР, прицепная пушка "Гиацинт-Б" и 5 российских военных.

При этом окончательные потери противника уточняются.

РБК-Украина сообщало, что, по данным британской разведки, за последние две недели РФ понесла наибольшее количество потерь с начала полномасштабной войны против Украины.

Кроме того, вчера вечером россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Украины дронами. Нашим бойцам удалось уничтожить четыре "Шахеда" и "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.