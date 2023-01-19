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Морпіхи знищили декілька десятків росіян, ворожу САУ та склад боєприпасів

Ілюстративне фото: морпіхи знищили декілька десятків росіян, ворожу САУ та склад боєприпасів (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Морські піхотинці за минулу добу ліквідували більше двох десятків російських окупантів, а також знищили ворожу самохідну артилерійську гаубицю "Акація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби, 18 січня, морські піхотинці знищили 17 окупантів", - сказано у повідомленні.

До того ж, артилерійські військові частини наносили вогневе ураження по окупантах, внаслідок чого було знищено САУ "Акація", сховище боєприпасів та 9 вояків.

Нагадаємо, нещодавно на Донецькому напрямку українські бійці знищили ворожу артилерійську установку та пошкодити ще одну.

Окрім того, українські військові знищили "вагнерівців" у Соледарі за допомогою артилерії.

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