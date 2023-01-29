Морпіхи США відкрили нову військову базу вперше за 70 років: де розташована

Корпус морської піхоти США у четвер офіційно відкрив свою першу нову військову базу за 70 років на американському острові Гуам у Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повідомляється, що новий військовий об'єкт розрахований на 5 тисяч військовослужбовців. Будівництво Camp Blaz, як його офіційно називають, частково фінансувалося японським урядом у рамках угоди, укладеної при адміністрації Барака Обами, щодо перекидання морських піхотинців з південного японського острова Окінава, де їхня присутність викликала невдоволення.

"Camp Blaz служитиме стратегічним центром, оскільки Міністерство оборони реалізує бачення Стратегії національної оборони до 2022 року", - йдеться у повідомленні Корпусу морської піхоти.

У Корпусі морської піхоти заявили, що Camp Blaz – це перша нова військова база, яку морпіхи отримали з 1952 року.