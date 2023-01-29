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Морпехи США открыли новую военную базу впервые за 70 лет: где расположена

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Вашингтон, Воскресенье 29 января 2023 06:07
Морпехи США открыли новую военную базу впервые за 70 лет: где расположена Фото: морпехи США открыли военную базу в Тихом океане (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Корпус морской пехоты США в четверг официально открыл свою первую новую военную базу за 70 лет на американском острове Гуам в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что новый военный объект рассчитан на 5 тысяч военнослужащих. Строительство Camp Blaz, как его официально называют, частично финансировалось японским правительством в рамках сделки, заключенной при администрации Барака Обамы, по переброске морских пехотинцев с южного японского острова Окинава, где их присутствие вызвало недовольство.

"Camp Blaz будет служить стратегическим центром, поскольку Министерство обороны реализует видение Стратегии национальной обороны до 2022 года", — говорится в сообщении Корпуса морской пехоты.

В Корпусе морской пехоты заявили, что Camp Blaz — это первая новая военная база, которую морпехи получили с 1952 года.

Ранее сообщалось, что Пентагон постарается увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500 процентов в течение двух лет.

Ранее западные СМИ сообщали, что США за месяц производят 14 тысяч снарядов, однако Украина этого тратит всего на два дня.

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