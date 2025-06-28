ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Морпіхи привітали окуповану Херсонщину з Днем Конституції прапором України (відео)

Субота 28 червня 2025 15:58
UA EN RU
Морпіхи привітали окуповану Херсонщину з Днем Конституції прапором України (відео) Фото: Морпіхи до Дня Конституції встановили прапор України на окупованому лівобережжі Херсонщини (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У День Конституції України, 28 червня, над тимчасово окупованою територією Херсонщини зʼявився державний прапор..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 34 окрему бригаду берегової оборони Морської піхоти.

"З Днем Конституції, лівобережна Херсонщина! Україна - єдина. Суверенна. Непохитна. Наші пілоти передали привіт окупантам і нагадали: ця земля - українська. Стяг України і прапор нашої бригади замайоріли над тимчасово окупованою територією", - зазначили військові.

На опублікованих кадрах видно, як пілоти підняли два прапори - державний та прапор 34-ї бригади - над населеним пунктом на лівобережжі Херсонщини.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що російські військові регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсону та області.

Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією, а тим часом армія РФ майже щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

До цього російські окупанти обстріляли район 23 травня. Тоді було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Херсонська область
Новини
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу