Морпіхи привітали окуповану Херсонщину з Днем Конституції прапором України (відео)

У День Конституції України, 28 червня, над тимчасово окупованою територією Херсонщини зʼявився державний прапор..

На опублікованих кадрах видно, як пілоти підняли два прапори - державний та прапор 34-ї бригади - над населеним пунктом на лівобережжі Херсонщини.

"З Днем Конституції, лівобережна Херсонщина! Україна - єдина. Суверенна. Непохитна. Наші пілоти передали привіт окупантам і нагадали: ця земля - українська. Стяг України і прапор нашої бригади замайоріли над тимчасово окупованою територією", - зазначили військові.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що російські військові регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсону та області.

Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією, а тим часом армія РФ майже щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

До цього російські окупанти обстріляли район 23 травня. Тоді було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.

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