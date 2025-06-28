Морпехи поздравили оккупированную Херсонщину с Днем Конституции флагом Украины (видео)

В День Конституции Украины, 28 июня, над временно оккупированной территорией Херсонщины появился государственный флаг.

На опубликованных кадрах видно, как пилоты подняли два флага - государственный и флаг 34-й бригады - над населенным пунктом на левобережье Херсонщины.

"С Днем Конституции, левобережная Херсонщина! Украина - единая. Суверенная. Непоколебимая. Наши пилоты передали привет оккупантам и напомнили: эта земля - украинская. Знамя Украины и флаг нашей бригады взвились над временно оккупированной территорией", - отметили военные.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, что российские военные регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсона и области.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией, а тем временем армия РФ почти ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

До этого российские оккупанты обстреляли район 23 мая. Тогда было известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.

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