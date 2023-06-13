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Морпіхи показали кадри звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)

Фото: морпіхи показали кадри звільнення Макарівки в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові показали відео з Макарівки Донецької області. Цей населений пункт нещодавно звільнили від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка", - йдеться в описі під відео.

В результаті звільнення цього населеного пункту, як повідомили бійці, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, а ще частина втекла. Наразі там тривають стабілізаційні дії.

Звільнення Макарівки

Нагадаємо, 11 червня заступниця глава Міноборони Ганна Маляр повідомила про звільнення населеного пункту Макарівка Донецької області. Вона також тоді підтвердила й звільнення Благодатного.

Загалом, за минулий тиждень українським військовим вдалось звільнити від російських окупантів сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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