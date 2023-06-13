RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Морпехи показали кадры освобождения Макаровки в Донецкой области (видео)

Фото: морпехи показали кадры освобождения Макаровки в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные показали видео из Макаровки Донецкой области. Этот населенный пункт недавно был освобожден от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Населенный пункт Макаровка Донецкой области освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка", - говорится в описании под видео.

В результате освобождения этого населенного пункта, как сообщили бойцы, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, а часть сбежала. Сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

Освобождение Макаровки

Напомним, 11 июня заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила об освобождении населенного пункта Макаровка Донецкой области. Она также тогда подтвердила и освобождение Благодатного.

В общей сложности, за прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

Подробнее о ситуации на фронте, хороших новостях и особенностях нынешних контрнаступательных операций - читайте в материале РБК-Украина "Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВооруженные силы УкраиныВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ