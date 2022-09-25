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Наступ ЗСУ на сході та півдні продовжується: карти боїв на ранок

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Україна, Неділя 25 вересня 2022 09:12
Наступ ЗСУ на сході та півдні продовжується: карти боїв на ранок Фото: оновлена карта війни в Україні на 25 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські війська продовжують контрнаступ на сході та півдні країни. Тим часом як окупанти не припиняють щільний вогонь на Донбасі, а на півдні стикаються зі значними логістичними проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ ЗСУ на сході та півдні продовжується: карти боїв на ранок

Східна Україна: (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, українські війська продовжують свої локалізовані просування вздовж кордонів Харківської та Луганської області.

Наступ ЗСУ на сході та півдні продовжується: карти боїв на ранок

Продовжуються позиційні бої південніше вздовж річки Оскіл поблизу Куп’янська, аналітики підтверджують успіх наших захисників на цьому напрямку.

Втім, як звертають увагу в ISW, багниста місцевість та погодні умови ускладнюють ефективне транспортування важкого озброєння та техніки. Що може пояснити, чому нещодавнє просування України поблизу кордону Харківської та Луганської області відбувалося переважно вздовж існуючих доріг на схід.

Разом з тим зазначено, що ЗСУ, ймовірно, продовжили наступальні дії навколо Лиману.

Донецька область

Російські окупанти продовжують наземні атаки в Донецькій області. Так, ЗСУ відбили ворожі штурми на північний схід від Бахмута в районі Соледара та Бахмутського, на південь від Бахмута в районі Одрадівки, Курдюмівки, Зайцевого та Майорська.

Наступ ЗСУ на сході та півдні продовжується: карти боїв на ранок

Крім того, війська РФ здійснили обмежений наземний штурм Новомихайлівки, яка приблизно за 25 км на південний захід від Донецька.

Також ворог продовжує регулярні обстріли по всій Донецькій області та на сході Запорізької.

Південь

Аналітики зазначають, що поточна українська кампанія блокування на півдні продовжує мати відчутний вплив на російські можливості на цьому напрямку.

Наступ ЗСУ на сході та півдні продовжується: карти боїв на ранок

Тим часом як росіяни намагаються відновити та зберегти поточну бойову спроможність шляхом ротації, ймовірно, виснажених підрозділів і подальшого відходу в тил перед продовженням українських ударів по місцях концентрації окупантів.

Визначено три місця, де точаться бої в Херсонській області - північ області, захід (в районі Інгульця) та північний захід від Херсона.

Припускається, що українські війська готуються до наступу на південь від Нововознесенського (приблизно 16 км на південь від кордону Дніпропетровської та Херсонської області) і стягують сили до Осокорівки (25 км на північний схід від Нововознесенського), щоб продовжити просування на південь.

Не виключено продовження боїв на півночі Херсонської області поблизу Ольгиного та Архангельського.

Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу, українські бійці за добу відбили шість ворожих атак на Донбасі та знищили п’ять пунктів управління росіян.

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