Морпехи за сутки уничтожили две пушки, "Акацию" и склад бронетехники оккупантов

Украинские морпехи за последние сутки в составе других подразделений ВСУ атаковали врага. Защитники уничтожили склад с автомобильной бронетехникой оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

"Наши воины уничтожили 2 пушки с обслугой и боекомплектом, самоходную гаубицу "Акация" и склад с автобронетехникой. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Морпехи из артиллерии атаковали позиции российских войск. В результате чего украинским бойцам удалось нанести значительные потери врагу.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов. Всего Россия потеряла уже более 56 700 своих военных.

По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты усиливают атаки на востоке Украины, однако на юге у врагов проблемы с логистикой.

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