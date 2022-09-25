ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Морпехи за сутки уничтожили две пушки, "Акацию" и склад бронетехники оккупантов

Новина українською →
Украина, Воскресенье 25 сентября 2022 13:53
Морпехи за сутки уничтожили две пушки, "Акацию" и склад бронетехники оккупантов Фото: морпехи уничтожили две пушки и вражеский склад (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морпехи за последние сутки в составе других подразделений ВСУ атаковали врага. Защитники уничтожили склад с автомобильной бронетехникой оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

Морпехи из артиллерии атаковали позиции российских войск. В результате чего украинским бойцам удалось нанести значительные потери врагу.

"Наши воины уничтожили 2 пушки с обслугой и боекомплектом, самоходную гаубицу "Акация" и склад с автобронетехникой. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов. Всего Россия потеряла уже более 56 700 своих военных.

По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты усиливают атаки на востоке Украины, однако на юге у врагов проблемы с логистикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ ВМС Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие