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Морпехи устроили засаду и успешно уничтожили группу оккупантов (видео)

Фото: морпехи устроили засаду и успешно уничтожили группу оккупантов (facebook.com/usofcom)
Автор: Мария Кучерявец

Морские пехотинцы устроили засаду и успешно уничтожили группу российских оккупантов. Видео украинские защитники обнародовали на страницах в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании - и "насыпали" туда", - говорится в описании под видео.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и полдесятка вражеских ПВО, а всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 650 своих военных убитыми.

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