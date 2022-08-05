Морпехи устроили засаду и успешно уничтожили группу оккупантов (видео)

"Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании - и "насыпали" туда", - говорится в описании под видео.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и полдесятка вражеских ПВО, а всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 650 своих военных убитыми.

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