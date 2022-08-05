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Морпіхи влаштували засідку та успішно знищили групу окупантів (відео)

Фото: морпіхи влаштували засідку та успішно знищили групу окупантів (facebook.com/usofcom)
Автор: Марія Кучерявець

Морські піхотинці влаштували засідку та успішно знищили групу російських окупантів. Відео українські захисники оприлюднили на сторінках в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Морпіхи дочекалися, доки російські окупанти зберуться в будівлі - і "насипали" туди", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів і півдесятка ворожих ППО, а всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 650 своїх військових убитими.

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