Морпіхи влаштували засідку та успішно знищили групу окупантів (відео)

Морські піхотинці влаштували засідку та успішно знищили групу російських окупантів. Відео українські захисники оприлюднили на сторінках в соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Морпіхи дочекалися, доки російські окупанти зберуться в будівлі - і "насипали" туди", - йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, що ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів і півдесятка ворожих ППО, а всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 650 своїх військових убитими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.