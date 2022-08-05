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ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России

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Киев, Пятница 05 августа 2022 09:21
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России Фото: ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и несколько вражеских ПВО. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41650 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника на 5 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41650 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1792 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 4032 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 950 (+4) ед,
  • РСЗО - 260 (+0) ед,
  • средства ПВО - 123 (+5) ед,
  • самолетов - 223 (+0) ед,
  • вертолетов - 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+0),
  • крылатые ракеты - 182 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4) ед,
  • специальная техника - 83 (+0).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

    Напомним, эксперты ISW считают, что если Украина сможет усилить наступление на Изюм и одновременно переходить в контрнаступление на Херсонском направлении, то российским войскам под Харьковом, вероятно, придется отступать.

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