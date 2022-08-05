ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России

ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 150 оккупантов и несколько вражеских ПВО. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41650 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, эксперты ISW считают, что если Украина сможет усилить наступление на Изюм и одновременно переходить в контрнаступление на Херсонском направлении, то российским войскам под Харьковом, вероятно, придется отступать.

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