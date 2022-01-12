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Морозы усилятся, а осадки - отойдут: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 12 января 2022 06:00
Морозы усилятся, а осадки - отойдут: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня морозы продолжают усиливаться, однако без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 января почти на всей территории Украины без осадков, только на востоке страны и в Крыму местами будет идти снег. Вместе с тем, морозы продолжат усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер усилится, однако без штормовых порывов.

Температура воздуха сегодня составит:

  • в западных областях днем -3 -9, ночью -9 -13 градусов;
  • на севере днем -11 -13, а ночью -13 -16;
  • в восточных областях -5 -10 днем, ночью -7 -13 градусов;
  • на юге днем -3 -8, а ночью -3 -6;
  • в центральных областях днем -9 -12, а ночью -11 -14.

Морозы усилятся, а осадки - отойдут: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. Столбики термометра в течение суток будут колебаться в пределах -13 -15 градусов мороза. На дорогах местами гололедица.

Морозы усилятся, а осадки - отойдут: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни продолжит ухудшаться. На Старый Новый год ожидается до -19 градусов мороза.

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