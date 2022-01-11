ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего

Новина українською →
Украина, Вторник 11 января 2022 11:25
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего Фото: в Украину идет резкое похолодание (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. На старый Новый год ожидается до -19 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 12 января

В среду на западе Украины ожидаются ночные морозы до -16, днем же до -14. На севере страны ожидается до -15 днем и ночью, на востоке немного теплее - до -12 ночью и до -9 днем. В южных областях завтра ожидается до -9 ночью и до -6 днем. В центральны регионах до -12 днем и ночью.

В Киеве завтра ожидается до -14 градусов мороза днем и ночью.

Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего

Фото: прогноз на 12 января

Прогноз на 13 января

В четверг ночные морозы усилятся. Так, в Сумской области будет холоднее всего - до -19 ночью, а днем до -10. До -18 градусов опустится температура ночью в Черкасской и Черниговской областях. В Киеве 13 января ночью ожидается до -17 градусов мороза. До -16 градусов опустятся столбики термометров в западных и восточных областях.

Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего

Фото: прогноз на 13 января

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода
NEWS
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
Ударит мороз до -19. В Украину идет резкое похолодание: где будет холоднее всего
DAILY
На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире