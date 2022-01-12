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Морози посиляться, а опади - відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Середа 12 січня 2022 06:00
Морози посиляться, а опади - відійдуть: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні морози продовжують посилюватися, однак без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 січня майже на всій території України без опадів, лише на сході країни та в Криму подекуди йтиме сніг. Разом з тим, морози продовжать посилюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Луганській та Донецькій областях, а також в Криму вночі невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер посилиться, однак без штормових поривів.

Температура повітря сьогодні становитиме:

  • у західних областях вдень -3 -9, вночі -9 -13 градусів;
  • на півночі вдень -11 -13, а вночі -13 -16;
  • у східних областях -5 -10 вдень, вночі -7 -13 градусів;
  • на півдні вдень -3 -8, а вночі -3 -6;
  • у центральних областях вдень -9 -12, а вночі -11 -14.

Морози посиляться, а опади - відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів. Стовпчики термометра протягом доби коливатимуться в межах -13 -15 градусів морозу. На дорогах місцями ожеледиця.

Морози посиляться, а опади - відійдуть: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода в Україні найближчими днями продовжить погіршуватися. На старий Новий рік очікується до -19 градусів морозу.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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