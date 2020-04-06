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Морозы ночью и до +17 днем: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     06.04.2020 - 08:19
Морозы ночью и до +17 днем: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью столбики термометров в некоторых областях покажут отрицательные значения

Погода в Украине в понедельник, 6 апреля, будет теплой и без осадков, на западе воздух прогреется до +17 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Морозы ночью и до +17 днем: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 6 апреля (meteo.gov.ua)

Во всех регионах страны погода будет приблизительно одинаковой, лишь на западе будет ощущаться больше тепла. Днем от +11 до +14 ожидается на севере и востоке и от -1 до +3 ночью, осадков не ожидается.

В центре и на юге от +11 до +15 днем. Ночью ожидаются заморозки, столбики термометров покажут от -1 до +3 тепла.

На западе страны будет теплее - от +12 до +17, однако также ожидаются заморозки ночью, до -1 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер по всей Украине от 3 до 8 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области

Морозы ночью и до +17 днем: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве на 6 апреля (meteo.gov.ua)

В Киеве сегодня ожидается от +12 до +14 градусов тепла с возможными заморозками ночью. В области ситуация подобная, на севере температура может опуститься до -2 ночью.

РБК-Украина писало, что погода в Украине в ближайшие дни будет не очень теплой и по прогнозам, в страну зайдет очередное похолодание. Однако холод будет очень коротким и уже на следующей неделе в Украину ворвется настоящая весенняя погода и тепло.

Также сообщалось, что начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым за историю наблюдений. Средняя температура на 6,4 градусов превысила норму.

Отсутствие осадков и до +15 телпа: прогноз погоды на сегодня Начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым за историю наблюдений
Новости Украины Гидрометцентр
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