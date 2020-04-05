Отсутствие осадков и до +15 телпа: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью возможны заморозки

Погода в Украине в воскресенье, 5 апреля, будет теплой и без осадков, в южных областях и на западе воздух прогреется до +15 +17 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Фото: погода в Украине на 5 апреля (meteo.gov.ua)

Во всех регионах Украины погода будет равномерной, однако в южных областях и на западе будет немного теплее. Днем от +9 до +14 ожидается на севере и востоке и от -2 до +4 ночью, осадки маловероятны.

В центре и на юге от +11 до +15 днем, без осадков. Ночью в центральных областях ожидаются заморозки, а в южных температура достигнет +6 градусов.

На западе страны температурный диапазон будет шире - от +10 до +17 днем и от +1 до -3 ночью. Осадков не ожидается.

Ветер практически по всей Украине от 5 до 10 м/с. На юге страны от 7 до 12 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области

Фото: погода в Киеве на 5 апреля (meteo.gov.ua)

В столице сегодня ожидается умеренная температура от +10 до +12 тепла с возможными заморозками ночью. В остальной области ситуация подобная, лишь на севере столбики термометров могут опуститься до -4 ночью.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет не очень теплой и по прогнозам, в страну зайдет очередное похолодание. Однако холод будет очень коротким и уже на следующей неделе в Украину ворвется настоящая весенняя погода и тепло.

Также РБК-Украина писало, что начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым за историю наблюдений. Средняя температура на 6,4 градусов превысила норму.