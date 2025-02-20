Морозно, подекуди сильний вітер. Синоптик розповіла, якою буде погода завтра

Погода в Україні завтра, 21 лютого, буде морозною та сухою. У деяких регіонах можливий сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко в Telegram.
"Сухо, холодно, антициклон, арктична повітряна маса. Тому й завтра в Україні - без істотних опадів", - зазначила синоптик.
За її словами, вночі в Україні очікується -10 -15 градусів, а на сході аж до -12 -19 градусів. Протягом дня в Україні стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів.
Завтра у Києві теж без опадів. Вночі температура повітря у столиці буде -10 -12 градусів, а вдень близько -5 градусів.
Синоптик попередила, що завтра на півдні України прогнозується сильний вітер. Пориви можуть досягати до 15-20 метрів за секунду.
Діденко додала, що потепління в Україну прийде орієнтовно з 25 лютого.
Фото: завтра в Україні буде морозна погода (t.me/PohodaNatalka)
Нагадаємо, з минулого тижня в Україну прийшло похолодання, деякі області засипало снігом. Так, днями на високогір'ї Карпат фіксували до -30 градусів.
Додамо, що науковці зафіксували підвищення рівня моря на 18 мм. За даними дослідження Единбурзького університету та Цюрихського університету, за останні 23 роки льодовики втратили 6,5 трлн тонн льоду.
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