Морозно, местами сильный ветер. Синоптик рассказала, какой будет погода завтра

Погода в Украине завтра, 21 февраля, будет морозной и сухой. В некоторых регионах возможен сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
"Сухо, холодно, антициклон, арктическая воздушная масса. Поэтому и завтра в Украине - без существенных осадков", - отметила синоптик.
По ее словам, ночью в Украине ожидается -10 -15 градусов, а на востоке до -12 -19 градусов. В течение дня в Украине столбики термометров покажут -1 -6 градусов.
Завтра в Киеве тоже без осадков. Ночью температура воздуха в столице будет -10 -12 градусов, а днем около -5 градусов.
Синоптик предупредила, что завтра на юге Украины прогнозируется сильный ветер. Порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду.
Диденко добавила, что потепление в Украину придет ориентировочно с 25 февраля.
Фото: завтра в Украине будет морозная погода (t.me/PohodaNatalka)
Напомним, с прошлой недели в Украину пришло похолодание, некоторые области засыпало снегом. Так, на днях на высокогорье Карпат фиксировали до -30 градусов.
Добавим, что ученые зафиксировали повышение уровня моря на 18 мм. По данным исследования Эдинбургского университета и Цюрихского университета, за последние 23 года ледники потеряли 6,5 трлн тонн льда.
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