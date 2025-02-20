Льодовики зникають рекордними темпами: рівень моря вже піднявся на 2 см

Глобальне потепління продовжує змінювати вигляд нашої планети. За останні 23 роки льодовики втратили 6,5 трильйона тонн льоду, що призвело до підвищення рівня моря на 18 мм.

Про це йдеться в масштабному дослідженні, проведеному науковцями з Единбурзького університету та Цюрихського університету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з результатами дослідження, щороку льодовики втрачають у середньому 273 мільярди тонн льоду - це еквівалент 30-річного водоспоживання всього людства. За цей час льодовики втратили близько 5% свого загального об'єму, хоча ситуація у різних регіонах світу суттєво відрізняється. Наприклад, на Антарктичних та субантарктичних островах втрати склали 2%, а в Центральній Європі - аж 39%.

"Ці цифри приголомшують. Вони нагадують нам, що зміни відбуваються дуже швидко", - зазначив професор Ноель Гурмелен, один з авторів дослідження.

Науковці також виявили, що швидкість танення прискорюється: у період з 2012 по 2023 рік об’єм льодовиків зменшувався на 36% швидше, ніж у попередньому десятилітті.

"Це критично важливо, адже підтверджує, що льодовики тануть дедалі швидше", - наголосив професор Ендрю Шеперд з Університету Нортумбрії.

Він додав, що навіть незначне підвищення рівня моря загрожує мільйонам людей, роблячи прибережні райони вразливими до повеней.

Окрім цього, льодовики є джерелом прісної води для двох мільярдів людей, тому їх зникнення несе загрозу водопостачанню у віддалених регіонах та в місцевостях, де вже відчувається нестача води. Також танення льодовиків впливає на виробництво електроенергії: у таких країнах, як Ісландія чи Швейцарія, гідроелектростанції залежать від талих вод.

Науковці наголошують: після потепління океану льодовики є другою за значущістю причиною підвищення рівня моря. І хоча 2 см можуть здаватися незначною цифрою, це лише внесок малих льодовиків, не враховуючи величезні масиви льоду Гренландії та Антарктиди.

"Льодовики - це природний індикатор кліматичних змін. Спостерігаючи за ними, ми можемо оцінити ефективність наших дій у боротьбі зі зміною клімату", - підсумував Гурмелен.