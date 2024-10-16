Морозно, хмарно та все у снігу: як виглядає засніжена гора Піп Іван (фото)

Зранку у середу, 16 жовтня, на горі Піп Іван у Карпатах хмарно і морозно. Також гора покрита шаром снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Повідомляється, що сьогодні зранку на одній із найвищих вершин українських Карпат була обмежена видимість, вітер західний 10 м/с, а стовпчики термометрів опустилися до -6°С.
Рятувальники застерігають від гірських прогулянок та наголошують, що гори – це не тільки краса, а й відповідальність. Зазначають, що через погодні умови зараз гірські прогулянки можуть бути небезпечними. Туристам рекомендують відкласти мандрівки до більш сприятливих умов.
Також туристам нагадують про те, що зараз варто вирушати у походи із зимовим спорядженням, лише за сприятливих умов. Не рекомендують мандрувати тим, хто не має відповідного досвіду.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 16 жовтня, в Україні очікуються заморозки на заході, а в інших регіонах вони можуть поширитися через антициклон. За словами синоптика Наталки Діденко, у західних областях вночі заморозки сягатимуть 0...-3°C, вдень буде +9...+12°C, на Закарпатті - до +16°C, без опадів і з сонцем.
На півночі можливі дощі, температура +8...+11°C. У центральних областях також місцями дощитиме, вдень +9...+13°C. На сході прогнозуються дощі, проте температура буде теплішою — +11...+14°C. На півдні йтимуть сильні дощі, вдень +11...+16°C.
Також ми писали, що восени 2024 року перші заморозки в Україні були зафіксовані в Карпатах, де вже навіть випав сніг. Зокрема, 1 жовтня на високогір'ї Карпат товщина снігового покриву досягла 13 см.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.