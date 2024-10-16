Морозно, хмарно та все у снігу: як виглядає засніжена гора Піп Іван (фото)

Раніше РБК-Україна розповідало, що 16 жовтня, в Україні очікуються заморозки на заході, а в інших регіонах вони можуть поширитися через антициклон. За словами синоптика Наталки Діденко, у західних областях вночі заморозки сягатимуть 0...-3°C, вдень буде +9...+12°C, на Закарпатті - до +16°C, без опадів і з сонцем.

На півночі можливі дощі, температура +8...+11°C. У центральних областях також місцями дощитиме, вдень +9...+13°C. На сході прогнозуються дощі, проте температура буде теплішою — +11...+14°C. На півдні йтимуть сильні дощі, вдень +11...+16°C.

Також ми писали, що восени 2024 року перші заморозки в Україні були зафіксовані в Карпатах, де вже навіть випав сніг. Зокрема, 1 жовтня на високогір'ї Карпат товщина снігового покриву досягла 13 см.

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