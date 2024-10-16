Морозно, облачно и все в снегу: как выглядит заснеженная гора Поп Иван (фото)

Утром в среду, 16 октября, на горе Поп Иван в Карпатах облачно и морозно. Также гора покрыта слоем снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Сообщается, что сегодня утром на одной из самых высоких вершин украинских Карпат была ограниченная видимость, западный ветер 10 м/с, а столбики термометров опустились до -6°С.
Спасатели предостерегают от горных прогулок и подчеркивают, что горы – это не только красота, но и ответственность. Отмечают, что из-за погодных условий сейчас горные прогулки могут быть опасными. Туристам рекомендуют отложить путешествия до более благоприятных условий.
Также туристам напоминают о том, что сейчас следует отправляться в походы с зимним снаряжением только при благоприятных условиях. Не рекомендуют путешествовать тем, кто не имеет соответствующего опыта.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 16 октября в Украине ожидаются заморозки на западе, а в других регионах они могут распространиться через антициклон. По словам синоптика Наталки Диденко, в западных областях ночью заморозки будут достигать 0...-3°C, днем будет +9...+12°C, на Закарпатье - до +16°C, без осадков и с солнцем.
На севере возможны дожди, температура +8...+11°C. В центральных областях также местами дожди, днем +9...+13°C. На востоке прогнозируются дожди, однако температура будет теплее +11...+14°C. На юге ожидаются сильные дожди, днем +11...+16°C.
Также мы писали, что осенью 2024 первые заморозки в Украине были зафиксированы в Карпатах, где уже даже выпал снег. В частности, 1 октября на высокогорье Карпат толщина снежного покрова достигла 13 см.
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