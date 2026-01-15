UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози затягуються. якою буде погода в Україні сьогодні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 15 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні зберігається зимова погода з сильними морозами. Найближчими днями холодна повітряна маса утримуватиме низькі температури майже по всій території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Температура повітря

У ніч на 15 січня температура в Україні опуститься до -18 градусів, а в північних областях місцями очікується до -20 градусів.

Удень у більшості регіонів прогнозують від -4 до -9 градусів, на півночі - від -9 до -14 градусів.

У західних областях буде дещо тепліше - від -3 до -8 градусів, а на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті температура коливатиметься в межах від 0 до -2 градусів.

Опади та погодні умови

Місцями в Україні можливий слабкий сніг. Водночас у північних і центральних областях істотних опадів не прогнозують.

Погода в Києві

У столиці 15 січня опади малоймовірні. Вночі температура знизиться до -18 градусів, удень очікується від -10 до -12 градусів.

Морози триватимуть

За прогнозом синоптика, холодна погода домінуватиме й надалі, тож українцям варто готуватися до справжньої зимової прохолоди.

В Українському гідрометеоцентрі водночас оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.

Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.

ГідрометцентрПогода в УкраїніКиївПогода в КиєвіНаталка Диденко