Не морози, а заморозки. Синоптики пояснили, чим небезпечне зниження температури

Такі заморозки мають потенційно небезпечний або стихійний характер, оскільки в Україні вже розпочався вегетаційний період, коли середньодобова температура повітря становить +5 градусів і вище.

"Заморозок - явище, характерне для перехідних періодів від зими до літа та від літа до зими. Зазвичай заморозком називають короткочасне зниження температури повітря або поверхні ґрунту до 0°С і нижче на тлі постійної позитивної температури", - ідеться в повідомленні.

Синоптики додали, що заморозки найчастіше відзначають у нічні або ранкові години за ясної, тихої погоди, коли створюються умови для інтенсивного радіаційного вихолоджування земної поверхні та приземного шару повітря.

"Заморозки можливі також унаслідок загального похолодання. Небезпечні заморозки переважно мають адвективно-радіаційний характер", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у трьох областях України відбулися масштабні підтоплення. Зокрема, на Київщині через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.