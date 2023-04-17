RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не морозы, а заморозки. Синоптики объяснили, чем опасно снижение температуры

Фото: Синоптики объяснили, чем опасно снижение температуры (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Начиная с 17 апреля этого года, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Такие заморозки имеют потенциально опасный или стихийный характер, поскольку в Украине уже начался вегетационный период когда среднесуточная температура воздуха составляет +5 градусов и выше.

"Заморозок - явление, характерное для переходных периодов от зимы к лету и от лета к зиме. Обычно заморозком называют кратковременное снижение температуры воздуха или поверхности почвы до 0°С и ниже на фоне постоянной положительной температуры", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы при ясной, тихой погоде, когда создаются условия для интенсивного радиационного выхолаживания земной поверхности и приземного слоя воздуха.

"Заморозки возможны также вследствие общего похолодания. Опасные заморозки преимущественно имеют адвективно-радиационный характер", - гооврится в сообщении.

Напомним, в трех областях Украины произошли масштабные подтопления. В частности, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине