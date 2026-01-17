ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Морози не відступають: синоптики дали прогноз на 18 січня

Україна, Субота 17 січня 2026 16:40
UA EN RU
Морози не відступають: синоптики дали прогноз на 18 січня Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 18 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні у неділю, 18 січня, очікується морозна погода без істотних опадів. Лише в Криму можливий невеликий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, по всій країні буде мінлива хмарність, на дорогах місцями збережеться ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів морозу, у північних областях місцями до 24 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів морозу.
На зображенні може бути: карта, хмара та текст «ОБЛАСТ 4EPHINBC BCI ОБЛАСТЬ Украёнський гдрометеорологични центр meteo. meteo.gov.ua gov.ua Жит 06 СУМС ОЕЛАС TEPHO ОБ yE ЦЬКА b Kapkid ВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ Дн.г- микОЛЕ МОЛДОВАТШОБЛи Е-ОБПА мОЛдова ЗАП ОБЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса СЬКд ть Картограф.чни дан. AT «Bi3ikoM» Д. 40.HA РЕСПУБЛИКА PECT КРим»

На півдні України та в Закарпатті нічна температура очікується в межах від 9 до 14 градусів морозу, вдень - від 1 до 6 градусів морозу.

Погода у Києві та області

У Київській області та столиці 18 січня також прогнозується мінлива хмарність без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці, вітер північно-східний, 5–10 м/с.

По області вночі температура знизиться до 20 градусів морозу, місцями від 21 до 24 градусів морозу, вдень очікується до 15 градусів морозу.

У Києві вночі буде від 17 до 19 градусів морозу, вдень до 14 градусів морозу.

Раніше в Укргідрометцентрі показали "слід холодного фронту з космосу" та пояснили, як полярне повітря затікає у наші широти й впливає на погоду.

Також стало відомо, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

А ще читайте, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода Погода в Україні Погода в Києві
Новини
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу