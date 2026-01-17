Морози не відступають: синоптики дали прогноз на 18 січня
В Україні у неділю, 18 січня, очікується морозна погода без істотних опадів. Лише в Криму можливий невеликий сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, по всій країні буде мінлива хмарність, на дорогах місцями збережеться ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від 15 до 20 градусів морозу, у північних областях місцями до 24 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 15 градусів морозу.
На півдні України та в Закарпатті нічна температура очікується в межах від 9 до 14 градусів морозу, вдень - від 1 до 6 градусів морозу.
Погода у Києві та області
У Київській області та столиці 18 січня також прогнозується мінлива хмарність без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці, вітер північно-східний, 5–10 м/с.
По області вночі температура знизиться до 20 градусів морозу, місцями від 21 до 24 градусів морозу, вдень очікується до 15 градусів морозу.
У Києві вночі буде від 17 до 19 градусів морозу, вдень до 14 градусів морозу.
Раніше в Укргідрометцентрі показали "слід холодного фронту з космосу" та пояснили, як полярне повітря затікає у наші широти й впливає на погоду.
Також стало відомо, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.
А ще читайте, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.