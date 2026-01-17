Морозы не отступают: синоптики дали прогноз на 18 января

В Украине в воскресенье, 18 января, ожидается морозная погода без существенных осадков. Только в Крыму возможен небольшой снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

По прогнозу синоптиков, по всей стране будет переменная облачность, на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов мороза, в северных областях местами до 24 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 10 до 15 градусов мороза.



На юге Украины и в Закарпатье ночная температура ожидается в пределах от 9 до 14 градусов мороза, днем - от 1 до 6 градусов мороза.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице 18 января также прогнозируется переменная облачность без осадков. На дорогах возможно образование гололеда, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По области ночью температура снизится до 20 градусов мороза, местами от 21 до 24 градусов мороза, днем ожидается до 15 градусов мороза.

В Киеве ночью будет от 17 до 19 градусов мороза, днем до 14 градусов мороза.