Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози не відступають: коли в Україні потеплішає і якою буде погода 14 січня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 14 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні зберігається морозна погода, а прогнозоване потепління знову відкладається. Найближчими днями очікуються стабільні нічні морози та відсутність суттєвих змін температурного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Потепління зсувається: прогнози змінюються щодня

За словами Діденко, дати можливого послаблення морозів постійно зміщуються. Якщо раніше в прогнозах фігурували 15-17 січня, то нині істотного потепління найближчим часом не видно.

Нічні температури стабільно тримаються в межах від -14 до -17 градусів, а вдень очікується близько -10 градусів.

Якою буде погода в Україні 14 січня

У вівторок, 14 січня, в Україні збережеться морозна погода.

  • вночі від -10 до -15 градусів, на півночі до -20 градусів;
  • вдень від -9 до -14 градусів;
  • на заході від -7 до -12 градусів;
  • на півдні до -6 градусів.

На дорогах очікується ожеледиця. У центральних, західних та південних областях можливий невеликий сніг, однак загалом істотних опадів не прогнозують.

Погода в Києві

У столиці найближчої ночі температура опуститься від -13 до -15 градусів, удень буде близько -10 градусів. Опадів не очікується, проте через ожеледицю на дорогах і тротуарах буде слизько.

Морози триматимуться й надалі

Синоптик зазначає, що в найближчій перспективі в Україні переважатиме морозна погода. Точні дати потепління ще уточнюються, однак наразі істотних змін у температурному режимі не прогнозують.

Водночас в Українському гідрометеоцентрі представили стислу кліматичну характеристику другого місяця зими та розповіли, яким може бути січень 2026 року в Україні.

Також фахівці пояснили, хто у світі займається довгостроковими прогнозами погоди, на яких даних вони ґрунтуються і від чого залежать, а також якою загалом може бути цьогорічна зима в нашій країні.

ГідрометцентрПогода в УкраїніСнігопадНаталка ДиденкоПогода в Києві