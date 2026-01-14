Морози не відступають: коли в Україні потеплішає і якою буде погода 14 січня

В Україні зберігається морозна погода, а прогнозоване потепління знову відкладається. Найближчими днями очікуються стабільні нічні морози та відсутність суттєвих змін температурного режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За словами Діденко, дати можливого послаблення морозів постійно зміщуються. Якщо раніше в прогнозах фігурували 15-17 січня, то нині істотного потепління найближчим часом не видно.
Нічні температури стабільно тримаються в межах від -14 до -17 градусів, а вдень очікується близько -10 градусів.
У вівторок, 14 січня, в Україні збережеться морозна погода.
На дорогах очікується ожеледиця. У центральних, західних та південних областях можливий невеликий сніг, однак загалом істотних опадів не прогнозують.
У столиці найближчої ночі температура опуститься від -13 до -15 градусів, удень буде близько -10 градусів. Опадів не очікується, проте через ожеледицю на дорогах і тротуарах буде слизько.
Синоптик зазначає, що в найближчій перспективі в Україні переважатиме морозна погода. Точні дати потепління ще уточнюються, однак наразі істотних змін у температурному режимі не прогнозують.
