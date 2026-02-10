Морози відступають: як зміниться погода в Україні вже завтра і коли буде тепло з "плюсом"

Морози в Україні починають слабшати, поступаючись місцем теплій повітряній масі. Вже незабаром у більшості областей вдень можуть бути невеликі "плюси", проте такі зміни погоди можуть нести свої небезпеки.
Докладніше про погоду в Україні в середу, 11 лютого, а також про те, чого чекати українцям далі, читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж доби 11 лютого характер погоди по території нашої країни поступово змінюватиметься.
"На висотах до нас поширюватиметься тепла повітряна маса з південних напрямків, що зумовить падіння тиску і збільшення хмарності", - пояснили у публікації прес-служби УкрГМЦ у Facebook.
При цьому мороз буде слабшати (особливо вдень), що буде відчутно в більшості областей.
"Проте на сході та північному сході - вночі ще затримається помірний мороз", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.
Погода в Україні завтра, за інформацією УкрГМЦ, очікується хмарною, з проясненнями.
Опадів у середу по Україні в цілому не прогнозують. Однак невеликий мокрий сніг і дощ можуть бути:
Подекуди - ожеледь. А на дорогах (крім півдня) - місцями ожеледиця.
На Прикарпатті вночі та вранці - місцями туман.
Температура повітря найближчої ночі очікується (виходячи з прогнозу Укргідрометцентру) такою:
Тим часом вдень 11 лютого температура може бути такою:
"Вітер - південний, 7-12 м/с. У Карпатах вдень - подекуди пориви 15-20 м/с", - розповіли українцям.
Погода завтра по території міста Києва та Київської області також буде хмарною, з проясненнями.
Опадів не передбачається, проте на дорогах місцями - ожеледиця.
Вітер очікується південний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, вже у четвер, 12 лютого, потепління в Україні "зміцніє".
"Мені хочеться одразу написати про погоду, яка очікується 12-го лютого, бо в четвер у більшості областей України вдень будуть невеликі "плюси", - зізналась вона у своїй публікації у Facebook.
Водночас експерт нагадала, що людям при цьому потрібно бути особливо обережними:
"Потроху підтаватиме лід, звисатимуть загрозливі бурульки, можливі зсуви снігу із дахів", - пояснила синоптик.
Насамкінець вона нагадала, що зміна погоди в Україні "може порушити рівновагу судин" (тобто може вплинути на метеопатів).
