Морозы отступают: как изменится погода в Украине уже завтра и когда будет тепло с "плюсом"

Морозы в Украине начинают ослабевать, уступая место теплой воздушной массе. Уже вскоре в большинстве областей днем могут быть небольшие "плюсы", однако такие изменения погоды могут нести свои опасности.
Подробнее о погоде в Украине в среду, 11 февраля, а также о том, чего ждать украинцам дальше, читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение суток 11 февраля характер погоды по территории нашей страны будет постепенно меняться.
"На высотах к нам будет распространяться теплая воздушная масса с южных направлений, что обусловит падение давления и увеличение облачности", - объяснили в публикации пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.
При этом мороз будет ослабевать (особенно днем), что будет ощутимо в большинстве областей.
"Однако на востоке и северо-востоке - ночью еще задержится умеренный мороз", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.
Погода в Украине завтра, по информации УкрГМЦ, ожидается облачной, с прояснениями.
Осадков в среду по Украине в целом не прогнозируют. Однако небольшой мокрый снег и дождь могут быть:
Кое-где - гололед. А на дорогах (кроме юга) - местами гололедица.
На Прикарпатье ночью и утром - местами туман.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается (исходя из прогноза Укргидрометцентра) такой:
Между тем днем 11 февраля температура может быть такой:
"Ветер - южный, 7-12 м/с. В Карпатах днем - местами порывы 15-20 м/с", - рассказали украинцам.
Погода завтра по территории города Киева и Киевской области также будет облачной, с прояснениями.
Осадков не предвидится, однако на дорогах местами - гололедица.
Ветер ожидается южный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, уже в четверг, 12 февраля, потепление в Украине "окрепнет".
"Мне хочется сразу написать о погоде, которая ожидается 12-го февраля, потому что в четверг в большинстве областей Украины днем будут небольшие "плюсы", - призналась она в своей публикации в Facebook.
В то же время эксперт напомнила, что людям при этом нужно быть особенно осторожными:
"Понемногу будет подтаивать лед, будут свисать угрожающие сосульки, возможны оползни снега с крыш", - объяснила синоптик.
В завершение она напомнила, что изменение погоды в Украине "может нарушить равновесие сосудов" (то есть может повлиять на метеопатов).
