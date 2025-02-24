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Морози відступають. Де в Україні завтра буде до +7 градусів (карта)

В Україні прогнозують потепління (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода завтра, 25 лютого. Згідно з прогнозом, морози потроху відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Прогноз погоди на 25 лютого: де в Україні буде найтепліше

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, впродовж вівторка, 25 лютого, очікується невелика хмарність. Погода у більшості регіонів - без опадів (лише у східних областях буде більш хмарно й місцями може бути невеликий сніг).

"На дорогах країни (крім заходу та півдня) подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - розповіли експерти.

Температура повітря у західних, південно-західних областях та в Криму:

  • вночі - від 3 до 8 градусів морозу;
  • вдень - від 2 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 25 лютого (карта: facebook.com/UkrHMC)

На решті території України:

  • вночі - від 8 до 13 градусів нижче нуля (на північному сході країни - до 16 градусів морозу);
  • вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (на Лівобережжі - від 2 до 7 градусів морозу).

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

На території Київської області та міста Києва очікується невелика хмарність. Погоду прогнозують без опадів.

"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - уточнили синоптики.

Температура повітря в області:

  • вночі - від 8 до 13 градусів морозу;
  • вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;

У Києві вночі очікують 8-10 градусів морозу, вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

Читайте також, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

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