Морози відступають. Де в Україні завтра буде до +7 градусів (карта)

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода завтра, 25 лютого. Згідно з прогнозом, морози потроху відступають.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, впродовж вівторка, 25 лютого, очікується невелика хмарність. Погода у більшості регіонів - без опадів (лише у східних областях буде більш хмарно й місцями може бути невеликий сніг).
"На дорогах країни (крім заходу та півдня) подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - розповіли експерти.
Температура повітря у західних, південно-західних областях та в Криму:
На решті території України:
На території Київської області та міста Києва очікується невелика хмарність. Погоду прогнозують без опадів.
"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - уточнили синоптики.
Температура повітря в області:
У Києві вночі очікують 8-10 градусів морозу, вдень - від 1 до 3 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.
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