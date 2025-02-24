Морозы отступают. Где в Украине завтра будет до +7 градусов (карта)

Прогноз погоды на 25 февраля: где в Украине будет теплее всего

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в течение вторника, 25 февраля, ожидается небольшая облачность. Погода в большинстве регионов - без осадков (лишь в восточных областях будет более облачно и местами может быть небольшой снег).

"На дорогах страны (кроме запада и юга) местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - рассказали эксперты.

Температура воздуха в западных, юго-западных областях и в Крыму:

ночью - от 3 до 8 градусов мороза;

днем - от 2 до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 25 февраля (карта: facebook.com/UkrHMC)

На остальной территории Украины:

ночью - от 8 до 13 градусов ниже нуля (на северо-востоке страны - до 16 градусов мороза);

днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (на Левобережье - от 2 до 7 градусов мороза).

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

На территории Киевской области и города Киева ожидается небольшая облачность. Погоду прогнозируют без осадков.

"На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - уточнили синоптики.

Температура воздуха в области:

ночью - от 8 до 13 градусов мороза;

днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;

В Киеве ночью ожидают 8-10 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)