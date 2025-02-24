Морозы отступают. Где в Украине завтра будет до +7 градусов (карта)

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой будет погода завтра, 25 февраля. Согласно прогнозу, морозы понемногу отступают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в течение вторника, 25 февраля, ожидается небольшая облачность. Погода в большинстве регионов - без осадков (лишь в восточных областях будет более облачно и местами может быть небольшой снег).
"На дорогах страны (кроме запада и юга) местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - рассказали эксперты.
Температура воздуха в западных, юго-западных областях и в Крыму:
На остальной территории Украины:
На территории Киевской области и города Киева ожидается небольшая облачность. Погоду прогнозируют без осадков.
"На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - уточнили синоптики.
Температура воздуха в области:
В Киеве ночью ожидают 8-10 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов тепла.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.
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