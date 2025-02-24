ua en ru
Пн, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Морози відступають. Де в Україні завтра буде до +7 градусів (карта)

Понеділок 24 лютого 2025 14:58
UA EN RU
Морози відступають. Де в Україні завтра буде до +7 градусів (карта) В Україні прогнозують потепління (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, якою буде погода завтра, 25 лютого. Згідно з прогнозом, морози потроху відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Прогноз погоди на 25 лютого: де в Україні буде найтепліше

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, впродовж вівторка, 25 лютого, очікується невелика хмарність. Погода у більшості регіонів - без опадів (лише у східних областях буде більш хмарно й місцями може бути невеликий сніг).

"На дорогах країни (крім заходу та півдня) подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - розповіли експерти.

Температура повітря у західних, південно-західних областях та в Криму:

  • вночі - від 3 до 8 градусів морозу;
  • вдень - від 2 до 7 градусів тепла.

Морози відступають. Де в Україні завтра буде до +7 градусів (карта)Прогноз погоди на 25 лютого (карта: facebook.com/UkrHMC)

На решті території України:

  • вночі - від 8 до 13 градусів нижче нуля (на північному сході країни - до 16 градусів морозу);
  • вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (на Лівобережжі - від 2 до 7 градусів морозу).

Морози відступають. Де в Україні завтра буде до +7 градусів (карта)Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

На території Київської області та міста Києва очікується невелика хмарність. Погоду прогнозують без опадів.

"На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - уточнили синоптики.

Температура повітря в області:

  • вночі - від 8 до 13 градусів морозу;
  • вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;

У Києві вночі очікують 8-10 градусів морозу, вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

Морози відступають. Де в Україні завтра буде до +7 градусів (карта)Прогноз погоди у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

Читайте також, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день
NEWS
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році