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Морозы отступают. Где в Украине завтра будет до +7 градусов (карта)

Понедельник 24 февраля 2025 14:58
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Морозы отступают. Где в Украине завтра будет до +7 градусов (карта) В Украине прогнозируют потепление (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, какой будет погода завтра, 25 февраля. Согласно прогнозу, морозы понемногу отступают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Прогноз погоды на 25 февраля: где в Украине будет теплее всего

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в течение вторника, 25 февраля, ожидается небольшая облачность. Погода в большинстве регионов - без осадков (лишь в восточных областях будет более облачно и местами может быть небольшой снег).

"На дорогах страны (кроме запада и юга) местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - рассказали эксперты.

Температура воздуха в западных, юго-западных областях и в Крыму:

  • ночью - от 3 до 8 градусов мороза;
  • днем - от 2 до 7 градусов тепла.

Морозы отступают. Где в Украине завтра будет до +7 градусов (карта)Прогноз погоды на 25 февраля (карта: facebook.com/UkrHMC)

На остальной территории Украины:

  • ночью - от 8 до 13 градусов ниже нуля (на северо-востоке страны - до 16 градусов мороза);
  • днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (на Левобережье - от 2 до 7 градусов мороза).

Морозы отступают. Где в Украине завтра будет до +7 градусов (карта)Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

На территории Киевской области и города Киева ожидается небольшая облачность. Погоду прогнозируют без осадков.

"На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - уточнили синоптики.

Температура воздуха в области:

  • ночью - от 8 до 13 градусов мороза;
  • днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;

В Киеве ночью ожидают 8-10 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов тепла.

Морозы отступают. Где в Украине завтра будет до +7 градусов (карта)Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.

Читайте также, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.

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