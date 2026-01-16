Морози не відступають, але на Закарпатті потеплішає: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 16 січня, збережеться морозна погода. Водночас на Запоріжжі трохи потеплішає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в більшості областей знову морозну без опадів погоду творитиме область високого тиску. Лише на сході та південному сході країни відчуватиметься вплив дещо теплішого вологого повітря з Чорного моря, що зумовить вночі помірний, вдень невеликий сніг.
Вітер переважатиме північно-східний, лише на заході країни південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. У більшості областей холодна погода, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни менше морозу, а на Закарпатті - найменше.
Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
На сході та південному сході країни вдень невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с.
Температура вдень 9-14° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни 4-9° морозу, на Закарпатті - близько 0°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 9-14° морозу, у Києві 11-13° морозу.
