Морози не відступають, але на Закарпатті потеплішає: якою буде погода в Україні сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні в більшості областей знову морозну без опадів погоду творитиме область високого тиску. Лише на сході та південному сході країни відчуватиметься вплив дещо теплішого вологого повітря з Чорного моря, що зумовить вночі помірний, вдень невеликий сніг.

Вітер переважатиме північно-східний, лише на заході країни південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. У більшості областей холодна погода, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни менше морозу, а на Закарпатті - найменше.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

На сході та південному сході країни вдень невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с.

Температура вдень 9-14° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни 4-9° морозу, на Закарпатті - близько 0°.

Погода в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 9-14° морозу, у Києві 11-13° морозу.