UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози не відступають, але на Закарпатті потеплішає: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 16 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 16 січня, збережеться морозна погода. Водночас на Запоріжжі трохи потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в більшості областей знову морозну без опадів погоду творитиме область високого тиску. Лише на сході та південному сході країни відчуватиметься вплив дещо теплішого вологого повітря з Чорного моря, що зумовить вночі помірний, вдень невеликий сніг.

Вітер переважатиме північно-східний, лише на заході країни південно-східний, швидкістю 7-12 м/с. У більшості областей холодна погода, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни менше морозу, а на Закарпатті - найменше.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

На сході та південному сході країни вдень невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 7-12 м/с.

Температура вдень 9-14° морозу, на Прикарпатті, півдні та південному сході країни 4-9° морозу, на Закарпатті - близько 0°.

Погода в Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 9-14° морозу, у Києві 11-13° морозу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.

Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві