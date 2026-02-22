UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Морози відступають, але йде шторм: де погіршиться погода в останній понеділок лютого

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 9 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується потепління, однак погода буде вітряною та вологою. У більшості областей прогнозують дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Дощ і мокрий сніг у більшості регіонів

За прогнозом синоптика, у більшості областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Водночас у східних регіонах погода буде хмарною, але без істотних опадів.

Вітер зі штормовими поривами

Південно-західний вітер буде досить сильним. На заході, півночі та в центральних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. На півдні та сході вітер прогнозується помірним.

Температура повітря

Вночі температура коливатиметься від -3 до +3 градусів, а у східних областях місцями опуститься до -9 градусів.

Удень у понеділок очікується від -1 до +4 градусів, на півдні та заході повітря прогріється до +8.

Погода у Києві

У столиці 23 лютого буде вітряно та волого. Атмосферний фронт принесе мокрий сніг і дощ. Вночі температура триматиметься близько нуля, вдень прогнозують від +1 до +3 градусів.

За словами синоптика, протягом тижня в Україні збережеться тепліша погода, однак із періодичними опадами та рвучким вітром.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та повідомив, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Також синоптик озвучила прогноз щодо періоду пікових морозів і часу їхнього поступового послаблення.

Крім цього, метеорологи представили попередній прогноз на 2026 рік, зокрема щодо середніх та екстремальних температур, кількості опадів і загального характеру погоди - в межах кліматичної норми або дещо теплішої

