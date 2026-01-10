Морози вдарять ще сильніше: де сьогодні температура опуститься до -18

Погода в Україні

За словами синоптиків, погода сьогодні в Україні знову буде різноманітною. Південний циклон переміститься на північ від України, поступово втрачаючи активність. В його тиловій частині надходитиме холодне повітря, яке надалі охопить більшість території.

Так, у північних та північно-східних областях пройде невеликий сніг.

Вранці та вдень на сході й південному сході очікується помірний мокрий сніг із дощем, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

На решті території опадів не прогнозують.

На дорогах у багатьох регіонах зберігатиметься ожеледиця, водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

Вітер переважно західний і південно-західний, 7-12 м/с, удень у південно-східних областях місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Найнижчі температури очікуються на заході та у Вінницькій області: вночі 13-18° морозу, вдень 9-14° нижче нуля. У північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень буде 7-12° морозу.

В інших регіонах уночі прогнозують 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде хмарно, пройде невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 7-12° морозу, у столиці - близько 10° морозу протягом доби.