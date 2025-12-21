Морози на Різдво та снігопади: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

У понеділок, 22 грудня, на півночі України переважатиме сніжна погода. На решті територій можливе не велике прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до +3 градусів;

у східних областях - від -1 до +2 градусів;

у центральних областях - від -1 до +3 градусів;

у південних областях - від +2 до +7 градусів;

у західних областях - від -1 до +4 градусів.

У вівторок, 23 грудня, сніжитиме вже у західних регіонах країни. А ось на півночі, півдні, центрі та сході - прояснення.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до +1 градусів;

у східних областях - від -2 до +2 градусів;

у центральних областях - від -1 до +1градусів;

у південних областях - від 0…+5 градусів;

у західних областях - від -1 до +5 градусів.

У середу, 24 грудня, хмарність прогнозується у західних та центральних областях. Там також ймовірні снігопади. А ось на сході буде сонячно. Водночас, майже по всій території країни прогнозується значне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -6 до -9 градусів;

у східних областях - від -3 до -9 градусів;

у центральних областях - від -4 до +1 градусів;

у південних областях - від -2 до +4 градусів;

у західних областях - від -4 до +5 градусів.

У четвер, 25 грудня, в Україні - переважно сонячна погода. Попри це - у більшості областей морози посиляться.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -10 до -2 градусів;

у східних областях - від -13 до -4 градусів;

у центральних областях - від -2 до -8 градусів;

у південних областях - від -6 до -1 градусів;

у західних областях - від -1 до +5 градусів.

У п'ятницю, 26 грудня, у більшості областей прогнозується хмарна, місцями з проясненням погода. Але на сході прогозуються снігопади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: