Морози на Різдво та снігопади: якою буде погода в Україні наступного тижня (карти)

Початок тижня в Україні очікується відносно помірна погода. Однак вже ближче до п'ятниці слід очікувати значне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 22 грудня, на півночі України переважатиме сніжна погода. На решті територій можливе не велике прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 23 грудня, сніжитиме вже у західних регіонах країни. А ось на півночі, півдні, центрі та сході - прояснення.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 24 грудня, хмарність прогнозується у західних та центральних областях. Там також ймовірні снігопади. А ось на сході буде сонячно. Водночас, майже по всій території країни прогнозується значне похолодання.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 25 грудня, в Україні - переважно сонячна погода. Попри це - у більшості областей морози посиляться.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 26 грудня, у більшості областей прогнозується хмарна, місцями з проясненням погода. Але на сході прогозуються снігопади.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Раніше синоптики повідомляли, коли в Україну може прийти похолодання та яка погода очікується в країні на Різдво.