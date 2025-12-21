Морозы на Рождество и снегопады: какой будет погода в Украине на следующей неделе (карты)

Начало недели в Украине ожидается относительно умеренная погода. Однако уже ближе к пятнице следует ожидать значительное похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 22 декабря, на севере Украины будет преобладать снежная погода. На остальных территориях возможно не большое прояснение.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 23 декабря, будет снежить уже в западных регионах страны. А вот на севере, юге, центре и востоке - прояснения.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 24 декабря, облачность прогнозируется в западных и центральных областях. Там также вероятны снегопады. А вот на востоке будет солнечно. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется значительное похолодание.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 25 декабря, в Украине - преимущественно солнечная погода. Несмотря на это - в большинстве областей морозы усилятся.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 26 декабря, в большинстве областей прогнозируется облачная, местами с прояснением погода. Но на востоке прогозуються снегопады.
Столбики термометров днем покажут:
Ранее синоптики сообщали, когда в Украину может прийти похолодание и какая погода ожидается в стране на Рождество.