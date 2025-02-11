Морозы наступают. Как избежать переохлаждения и обморожения: лайфхаки от ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила гражданам о существенном снижении температуры воздуха и морозах, которые "накрыли" большинство регионов. Учитывая это украинцам советуют придерживаться ряда простых правил, которые помогут избежать переохлаждения и обморожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области в Facebook.

Как избежать переохлаждения и обморожения зимой

В ГУ ГСЧС региона сообщили, что морозы возвращаются, в частности, во Львовскую область. Поэтому спасатели дали украинцам ряд простых советов - как согреться даже в самые холодные дни и избежать переохлаждения организма и обморожения частей тела.

ГСЧС Украины совместно с UNICEF Ukraine также подготовили ряд советов - как предотвратить переохлаждение.

"В период снижения температуры и морозов наш организм нуждается в особой поддержке, чтобы сохранять тепло. Поэтому ловите несколько лайфхаков, как предотвратить переохлаждение. Заботьтесь о себе и своих родных", - отметили спасатели.

Прежде всего украинцам советуют двигаться, ведь постоянное движение помогает поддерживать тепло.

Кроме того, гражданам рекомендуют не выходить на мороз голодными - употреблять здоровую высококалорийную пищу и горячие напитки.

"Горячий чай и сытная еда перед выходом - ваши лучшие союзники", - считают в ГСЧС.

Голодным на мороз лучше не выходить (иллюстрация: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Еще один лайфхак - одеваться многослойно, носить термобелье и несколько пар носков.

Одеваться в холода лучше многослойно (иллюстрация: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Теплые перчатки, шапка и несколько слоев одежды - обязательно! Правильная одежда сохранит ваше тепло", - отметили спасатели.

Термобелье - важный элемент гардероба зимой (иллюстрация: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Для того, чтобы ноги всегда оставались в тепле, украинцам советуют выбирать удобную обувь с толстой подошвой.

Кроме того, во время морозов нужно избегать употребления алкоголя, ведь он лишь создает иллюзию тепла, однако быстро охлаждает организм.

"А главное - поделитесь теплом своего сердца с близкими. Обнимите, скажите теплые слова, позвоните тем, кто далеко. В это морозное время любовь греет лучше всего", - подытожили в ГСЧС.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/LVIVDSNS)