Морози до -30: Україну накриє найхолодніша хвиля зими

Коли і де вдарять морози

За прогнозом синоптиків, 1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури. Уночі, окрім Закарпаття та півдня країни, стовпчики термометрів опустяться до мінус 20-27 градусів.

У Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також у Києві, вночі прогнозують мінус 20-25 градусів. Вдень температура становитиме мінус 15-22 градуси.

Місцями морози можуть сягати мінус 30 градусів, що відповідає III рівню небезпеки (червоний).

Ситуація в регіонах

У Харківській області різке похолодання розпочнеться з 31 січня. Уже в ніч на 2 лютого очікується 20-25 градусів морозу, холодна погода утримається щонайменше до 6 лютого.

У Житомирській області з 30 січня температура поступово знижуватиметься, а 1-3 лютого вночі можливі 20-28 градусів морозу. На дорогах прогнозують ожеледицю.

У Чернігівській області найхолоднішими стануть 2-3 лютого - вночі температура може опускатися до 23-28 градусів морозу.

У Сумській області в ніч на 2-3 лютого очікується до 29 градусів морозу, вдень - до мінус 23. Морозна погода збережеться до 6 лютого.

В Івано-Франківській області з 1 по 3 лютого нічна температура знизиться до 20-25 градусів морозу, вдень - до мінус 10-15. Послаблення морозів прогнозують із 4-5 лютого.

Туман у Києві та області

Крім морозів, 29 січня до кінця дня у Києві та Київській області утримається туман із видимістю 200-500 метрів. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

Коли потеплішає

За інформацією ДСНС, 4-5 лютого очікується поступове послаблення морозів, насамперед у західних і південно-західних регіонах України.

Синоптики закликають громадян стежити за оновленнями прогнозів і дотримуватися правил безпеки під час сильних морозів.