Морозы до -30: Украину накроет самая холодная волна зимы

В Украине в конце января - начале февраля ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в отдельных регионах может опускаться до -30 градусов, объявлен высокий уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и региональные центры по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, 1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры. Ночью, кроме Закарпатья и юга страны, столбики термометров опустятся до минус 20-27 градусов.
В Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в Киеве, ночью прогнозируют минус 20-25 градусов. Днем температура составит минус 15-22 градуса.
Местами морозы могут достигать минус 30 градусов, что соответствует III уровню опасности (красный).
В Харьковской области резкое похолодание начнется с 31 января. Уже в ночь на 2 февраля ожидается 20-25 градусов мороза, холодная погода сохранится как минимум до 6 февраля.
В Житомирской области с 30 января температура постепенно будет снижаться, а 1-3 февраля ночью возможны 20-28 градусов мороза. На дорогах прогнозируют гололедицу.
В Черниговской области самыми холодными станут 2-3 февраля - ночью температура может опускаться до 23-28 градусов мороза.
В Сумской области в ночь на 2-3 февраля ожидается до 29 градусов мороза, днем - до минус 23. Морозная погода сохранится до 6 февраля.
В Ивано-Франковской области с 1 по 3 февраля ночная температура снизится до 20-25 градусов мороза, днем - до минус 10-15. Ослабление морозов прогнозируют с 4-5 февраля.
Кроме морозов, 29 января до конца дня в Киеве и Киевской области сохранится туман с видимостью 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности. Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.
По информации ГСЧС, 4-5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов, прежде всего в западных и юго-западных регионах Украины.
Синоптики призывают граждан следить за обновлениями прогнозов и соблюдать правила безопасности во время сильных морозов.
