Морози до -25 повертаються: коли чекати пік холодів та як скоро потепліє

На Україну насуваються морози (інфографіка РБК-Україна)

Що буде з погодою в Україні на вихідних

– Загалом у період з 7 по 9 лютого в Україні відбувається зміна погодних процесів.

У наступні дві доби у повітряних просторах більшості областей господарюватиме ще досі циклон з атмосферними фронтами, центр якого переміщуватиметься з південного заходу (Чорного моря) у північно-східному напрямку.

Тому ми очікуємо опади різної фази.

У північній частині - сніг, на решті території - сніг та дощ.

Також варто звернути увагу, що саме 7 лютого у центральних та східних областях утворюватиметься новий шар ожеледі.

На Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни - подекуди осідатиме туман.

На території країни місцями на дорогах буде формуватись також новий шар ожеледиці, тож варто бути уважними та обережними, адже це все є небезпечними явищами.

І такий комплекс - цих явищ - може створювати небезпечні ситуації.

Місцями погода може бути небезпечною (інфографіка РБК-Україна)

Де найближчими днями буде найхолодніше

– Щодо найближчих двох діб, то 7 лютого вночі та вдень ми очікуємо 1-8 градусів морозу саме у північній частині.

8 лютого в нас вже буде в межах 5-10 градусів з позначкою "мінус".

У всіх інших областях протягом доби - від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Вдень на Закарпатті та в Криму в нас найтепліше. Там буде +4+11 градусів.

Як зміниться погода на початку нового робочого тижня

– Вже 9 лютого (у понеділок, - Ред.) на Україну пошириться вплив антициклону зі Скандинавії, тиск буде інтенсивно зростати.

Таким чином у понеділок вночі ще у більшості областей (крім більшості північних і центральних областей) у нас сніжитиме.

А вже у денні години залишкові процеси циклону зумовлюватимуть невеликий сніг лише на сході нашої країни.

Тобто по всій території України (крім сходу) у денні години 9 лютого ми опадів не очікуємо.

Разом із тим і повітряні потоки у наступні дні змінюватимуть свій рух з південно-східного на північний. Їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду. Тобто так більш тепла повітряна маса буде потім відходити.

До нас буде надходити вже така холодна повітряна маса із північних широт, приносячи ось цей, так би мовити, мороз.

І вже у понеділок ми очікуємо зниження температури на 5-10 градусів.

Тобто вже 9 лютого температура у нічні години буде в межах 10-15 градусів морозу, у північній частині -15-20. Місцями очікуємо зниження до -23.

У денні години будуть значення коливатись від 8 до 13 градусів морозу.

На півдні та південному сході країни - вночі -5-10, вдень -2-7 градусів морозу.

У Криму - близько нуля. На Закарпатті вночі -2-7 градусів, вдень до +5.

Коли очікується пік морозів і в яких областях

– Найпрохолоднішою буде доба 10 лютого. У нас загалом переважатиме погода без опадів (10 лютого саме).

Температура у нічні години у більшості областей буде в межах 13-19 градусів морозу.

У північній частині та центральних областях -19-25.

У денні години 5-11 градусів морозу.

На півдні країни, знову ж таки, в нас дещо м'якшими морози ці будуть. Вночі -8-14, вдень 0-6 градусів морозу.

Коли повернуться опади й чи зміниться температура

– Вже 11 лютого на Правобережжі країни ми місцями очікуємо на невеликий сніг.

У Карпатах він буде більш помірний - його інтенсивність більш помірною буде.

У денні години на південному заході країни він буде з дощем.

У всіх інших областях буде ще без опадів, адже там буде ще переважати ось цей вплив антициклону.

Значення температури вже будуть трішки вищими.

Вночі - в межах 10-12 градусів морозу у більшості областей.

Лише на північному сході країни вночі до -17-22.

За рахунок саме ось цього антициклону, який там ще буде створювати прояснення нічні (тому там буде інтенсивніше вихолодження), а також ще північний вітер буде приносити прохолоду туди.

Натомість у денні години в нас буде в межах 1-7 градусів морозу.

На півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті - у нас залишатиметься, так би мовити, більш м'який мороз. Вночі -3-9, а ось вдень до +6 градусів очікуємо.

Після 11 лютого сильні морози можуть відступити (інфографіка РБК-Україна)

Чи можна вже зараз сказати, коли морози відійдуть і повернеться тепло

– Щодо наступних діб, то це - такі тенденції.

12 лютого в Україні, крім півдня, ми очікуємо на невеликий сніг, мокрий сніг.

Температура вночі буде в межах 1-7 градусів, на сході країни - дещо нижчою -7-13 градусів морозу.

Проте у денні години це вже буде від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

На півдні та заході країни в нас буде дещо тепліше +3+9.

А вже 13-16 лютого в більшості областей часом сніжитиме та випадатиме дощ.

І подальше підвищення температури на 3-6 градусів очікуємо.

Це попередні такі, орієнтовні прогнози. Тенденції, які ми зараз спостерігаємо.