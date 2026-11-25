Коли очікують найсильніші морози

За прогнозом видання, найближчими днями до Польщі продовжить надходити арктичне повітря з півночі Європи. У багатьох регіонах мінусова температура утримуватиметься не лише вночі, а й удень.

До 27 листопада вночі та вранці очікується від -11 до -1 градуса. Найхолодніше може бути в долинах і улоговинах, особливо на півдні країни та в передгір'ях.

Основну хвилю похолодання прогнозують приблизно на 28 листопада - 1 грудня, з можливим зміщенням на добу. У цей період Польща може опинитися під впливом морозного антициклону з проясненнями. 1570

Чи справді температура впаде до -25

Прогнозні моделі поки показують різну інтенсивність похолодання. Модель GEM допускає місцями від -25 до -10 градусів, тоді як GFS та ECMWF прогнозують переважно від -20 до -5 градусів.

За оцінкою DobraPogoda24, локальні показники до -25 градусів можливі на півдні Польщі за тривалих нічних прояснень, зокрема під час вимірювань біля поверхні землі.

Отже, йдеться не про гарантовані морози до -25 градусів по всій країні. Вирішальними чинниками стануть хмарність і рельєф: за ясного неба поверхня швидше втрачатиме тепло, а в долинах накопичуватиметься холодне повітря.

Чи затримається холод у грудні

Наприкінці листопада мінімальна температура в окремих районах може бути на 7-12 градусів нижчою за кліматичну норму.

За попередніми розрахунками, морозна погода збережеться й на початку грудня. Особливо це стосується сходу та півдня Польщі, де мінусова температура може утримуватися цілодобово.