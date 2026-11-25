Когда ожидают самые сильные морозы

По прогнозу издания, в ближайшие дни в Польшу продолжит поступать арктический воздух с севера Европы. Во многих регионах минусовая температура будет сохраняться не только ночью, но и днем.

До 27 ноября ночью и утром ожидается от -11 до -1 градуса. Холоднее всего может быть в долинах и котловинах, особенно на юге страны и в предгорьях.

Основную волну похолодания прогнозируют примерно на 28 ноября - 1 декабря, с возможным смещением на сутки. В этот период Польша может оказаться под влиянием морозного антициклона с прояснениями.

Действительно ли температура упадет до -25

Прогнозные модели пока показывают разную интенсивность похолодания. Модель GEM допускает местами от -25 до -10 градусов, тогда как GFS и ECMWF прогнозируют преимущественно от -20 до -5 градусов.

По оценке DobraPogoda24, локальные показатели до -25 градусов возможны на юге Польши при продолжительных ночных прояснениях, в частности при измерениях у поверхности земли.

Таким образом, речь не идет о гарантированных морозах до -25 градусов по всей стране. Решающими факторами станут облачность и рельеф: при ясном небе поверхность будет быстрее терять тепло, а в долинах будет скапливаться холодный воздух.

Задержится ли холод в декабре

В конце ноября минимальная температура в отдельных районах может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

По предварительным расчетам, морозная погода сохранится и в начале декабря. Особенно это касается востока и юга Польши, где минусовая температура может удерживаться круглосуточно.