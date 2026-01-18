Морози до -23, сніг повернеться у п'ятницю: прогноз погоди на тиждень в Україні (карти)

У понеділок, 19 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна, місцями з проясненням погода.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -11 до -18 градусів;

у східних областях - від -6 до -12 градусів;

у центральних областях - від -6 до -16 градусів;

у південних областях - від -4 до -11 градусів;

у західних областях - від -8 до -16 градусів.



У вівторок, 20 січня, опади також не прогнозуються, можливе прояснення. В Україні все ще триматимуться морози.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -9 до -16 градусів;

у східних областях - від -6 до -11 градусів;

у центральних областях - від -6 до -14 градусів;

у південних областях - від -4 до -11 градусів;

у західних областях - від -2 до -16 градусів.

У середу, 21 січня, по всі територій країни буде хмарно з проясенням. Водночас, майже по всій території країни прогнозується не значне похолодання.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -11 до -18градусів;

у східних областях - від -7 до -9градусів;

у центральних областях - від -6 до -15 градусів;

у південних областях - від -4 до -11 градусів;

у західних областях - від -4 до -16 градусів.

У четвер, 22 січня, за картами синоптиків знову можливе похолодання. Снігопади не прогнозуються, рднак на більшості територій буде хмарно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -9 до -20 градусів;

у східних областях - від -6 до -16 градусів;

у центральних областях - від -7 до -17 градусів;

у південних областях - від -1 до -7 градусів;

у західних областях - від -9 до -23 градусів.

У п'ятницю, 23 січня, морози протримаються по всії території країни. Буде хмарно, майже по всій території країни можливі снігопади

Стовпчики термометрів вдень покажуть: