Общество Образование Деньги Изменения

Морозы до -23, снег вернется в пятницу: прогноз погоды на неделю в Украине (карты)

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в течение недели с 19 по 23 января сохранится холодная погода с ощутимыми морозами почти во всех регионах. Холоднее всего будет на севере и западе страны, тогда как на юге морозы будут несколько слабее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 19 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная, местами с прояснениями погода.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -11 до -18 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до -12 градусов;
  • в центральных областях - от -6 до -16 градусов;
  • в южных областях - от -4 до -11 градусов;
  • в западных областях - от -8 до -16 градусов.


Во вторник, 20 января, осадки также не прогнозируются, возможно прояснение. В Украине все еще будут держаться морозы.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -9 до -16 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до -11 градусов;
  • в центральных областях - от -6 до -14 градусов;
  • в южных областях - от -4 до -11 градусов;
  • в западных областях - от -2 до -16 градусов.

В среду, 21 января, по все территорий страны будет облачно с прояснением. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется не значительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -11 до -18градусов;
  • в восточных областях - от -7 до -9градусов;
  • в центральных областях - от -6 до -15 градусов;
  • в южных областях - от -4 до -11 градусов;
  • в западных областях - от -4 до -16 градусов.

В четверг, 22 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Снегопады не прогнозируются, однако на большинстве территорий будет облачно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -9 до -20 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до -16 градусов;
  • в центральных областях - от -7 до -17 градусов;
  • в южных областях - от -1 до -7 градусов;
  • в западных областях - от -9 до -23 градусов.

В пятницу, 23 января, морозы продержатся по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны возможны снегопады.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -9 до -16 градусов;
  • в восточных областях - от -7 до -10 градусов;
  • в центральных областях - от -7 до -17 градусов;
  • в южных областях - от -1 до -10 градусов;
  • в западных областях - от -2 до -20 градусов.

 

В то же время, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, новая неделя в Украине начнется с сильных морозов и сухой погоды. Ведь на погоду будет влиять Азиатский антициклон, который удерживает высокое атмосферное давление и не дает осадкам пробиться на территорию страны.

