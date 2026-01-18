Морозы до -23, снег вернется в пятницу: прогноз погоды на неделю в Украине (карты)

В понедельник, 19 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная, местами с прояснениями погода.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -11 до -18 градусов;

в восточных областях - от -6 до -12 градусов;

в центральных областях - от -6 до -16 градусов;

в южных областях - от -4 до -11 градусов;

в западных областях - от -8 до -16 градусов.



Во вторник, 20 января, осадки также не прогнозируются, возможно прояснение. В Украине все еще будут держаться морозы.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -9 до -16 градусов;

в восточных областях - от -6 до -11 градусов;

в центральных областях - от -6 до -14 градусов;

в южных областях - от -4 до -11 градусов;

в западных областях - от -2 до -16 градусов.

В среду, 21 января, по все территорий страны будет облачно с прояснением. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется не значительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -11 до -18градусов;

в восточных областях - от -7 до -9градусов;

в центральных областях - от -6 до -15 градусов;

в южных областях - от -4 до -11 градусов;

в западных областях - от -4 до -16 градусов.

В четверг, 22 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Снегопады не прогнозируются, однако на большинстве территорий будет облачно.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -9 до -20 градусов;

в восточных областях - от -6 до -16 градусов;

в центральных областях - от -7 до -17 градусов;

в южных областях - от -1 до -7 градусов;

в западных областях - от -9 до -23 градусов.

В пятницу, 23 января, морозы продержатся по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны возможны снегопады.

Столбики термометров днем покажут: