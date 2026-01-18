Морозы до -23, снег вернется в пятницу: прогноз погоды на неделю в Украине (карты)

В Украине в течение недели с 19 по 23 января сохранится холодная погода с ощутимыми морозами почти во всех регионах. Холоднее всего будет на севере и западе страны, тогда как на юге морозы будут несколько слабее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 19 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная, местами с прояснениями погода.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 20 января, осадки также не прогнозируются, возможно прояснение. В Украине все еще будут держаться морозы.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 21 января, по все территорий страны будет облачно с прояснением. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется не значительное похолодание.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 22 января, по картам синоптиков снова возможно похолодание. Снегопады не прогнозируются, однако на большинстве территорий будет облачно.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 23 января, морозы продержатся по всей территории страны. Будет облачно, почти по всей территории страны возможны снегопады.
Столбики термометров днем покажут:
В то же время, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, новая неделя в Украине начнется с сильных морозов и сухой погоды. Ведь на погоду будет влиять Азиатский антициклон, который удерживает высокое атмосферное давление и не дает осадкам пробиться на территорию страны.